Боня выходит замуж? – Личное мнение

На днях Боня трудной судьбы засветила кольцо и заявила, что выходит замуж.



Фото: Соцсети

Заявление было сделано в весьма странной, на мой взгляд, форме.

Пожалуй, процитирую:

Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь!

Вик, а кто-то напрягался? С какой целью ты призвала всех женщин России расслабиться?

Ты взгляни на себя объективно, без фотошопа и фильтров. У тебя — старые руки и поплывший овал лица женщины, пережившей климакс.

Глубокие морщины, птоз, плохой тургор кожи. Лично мне твоё лицо напоминает лежалую картофелину.



Фото: Соцсети

Викусь, ты до сих пор видишь себя не просто конкурентоспособной среди российских невест, а серьёзной для них угрозой — той, в присутствии которой женщины России должны напрячься?

Ты, Бонь, расслабься: дуй уже замуж за своего иностранца, пока не передумал, и не вздумай привозить его в Россию. К тем самым женщинам, которых ты призываешь расслабиться.

Впрочем, может, и не будет никакого замужества. Глядишь, прогреет Бонька салатниц перед очередным марафоном «Как стать богиней и выйти замуж за миллионера» да так и останется одинокой женщиной трудной судьбы, которую никто и не взял в жёны.

Этого я ей не желаю. Искренне надеюсь, всё у Вики сложится хорошо: будет и жених из Средней Азии, и пир горой, и съедет она, наконец, из каморки для прислуги в жильё поприличнее. Всё-таки женщина она пожившая, по лицу видно, что устала. Пусть отдохнёт на климаксе лет.

А вы что пожелаете Боне?

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