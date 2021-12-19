 

В Санкт-Петербурге сутки тушили пожар на военном корабле

19.12.2021, 22:20, Новости дня
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На ликвидацию пожара ушло более суток. К борьбе с огнем были привлечены около 170 сотрудников МЧС России и 42 единицы техники. В результате пожара пострадали три человека, двое из них – сотрудники МЧС, они получили ожоги тела и конечностей.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности во время покраски корвета. Об этом 18 декабря сказал источник ТАСС.

Telegram-канал “Военный осведомитель” опубликовал визуализацию повреждения корабля.

“Вся выделенная цветом зона уничтожена огнем. Нос корабля и его корма, на первый взгляд, выглядят целыми”, – отметили в посте.

Контекст:

Строительство “Проворного” началось в 2013 году, писал “Коммерсантъ”. Корвет должен войти в состав флотилии сил Тихоокеанского флота ВМФ России. Его планировали сдать в конце следующего года, но теперь сроки могут перенести, сказал источник “Интерфакса”.

Экипаж “Проворного” должен состоять из 99 человек, а в числе вооружения корабля – крылатые ракеты “Калибр”. По данным “Интерфакса”, также были планы вооружить корабли проекта 20 385 гиперзвуковыми ракетами “Циркон”.

Пожар на корвете начался 17 декабря, огнем было охвачено 800 м².

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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