 

“Впервые за историю парламента”. У здания Верховной Рады зажгли елку

19.12.2021, 22:20, Новости дня
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“Впервые за всю историю парламента Украины мы положили начало новой традиции – это открытие парламентской елки”, – сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

Высота елки – 14 метров, ее украшают 500 игрушек и 10 тыс. лампочек на гирляндах. Рядом с елкой расположены подсвеченные 3D-фигуры елок и оленей.

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/4935638036460696

Контекст:

18 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Елка имеет высоту 31 метр и основу в виде рождественского вертепа, ее украсили 20 тыс. игрушек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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