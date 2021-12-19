 

Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID

19.12.2021, 22:14, Новости дня
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В РФ начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, РФ готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.



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