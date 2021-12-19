Задержан супруг подозреваемой в хищении более 20 млн рублей кассирши из Ачинска

Супруг кассирши, подозреваемой по делу о хищении более 20 млн рублей из кассы в банке в Ачинске, задержан, информирует краевой главк ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД РФ «Ачинский» Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. Семнадцатого декабря он был задержан полицейскими и помещен в ИВС», – цитирует ее РИА «Новости», мужчина заключен под стражу на 1 месяц и 21 день.

Ранее суд арестовал на два месяца 30-летнюю Анну Григорьеву, которая похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске более 20 млн рублей.

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.

Напомним, во вторник женщина сдалась полиции. В настоящее время Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу.

Она сообщила следователю, что деньги она отдала людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона сомнения.