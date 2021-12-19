 

Ветер уронил главную елку Мариуполя

19.12.2021, 22:14, Новости дня
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Из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки украинского Мариуполя, сообщил Мариупольский городской совет.

Как сообщается на сайте горсовета, «подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию». Власти города заверили, что «скоро вновь главная елка засияет новогодними огнями». Указывается, что «остальные праздничные локации продолжают работать».

Напомним, новогодняя ель, которую должны были установить на площади Свободы в российском Владикавказе, сломалась при погрузке.



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