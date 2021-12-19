С 1 января на сервисе Google Drive запретят хранить документы на русском языке

Компания Google обновила условия пользования популярным облачным хранилищем. С 1 января 2022 года все документы на русском языке, размещенные на Google Drive, будут заблокированы и удалены.

– Большинство документов, нарушающих правила пользования нашим сервисом, были на русском языке, – заявила глава Google в России Юлия Соловьева. – Пропаганда ненависти к представителям сексуальных меньшинств, гайды для хакеров, антидемократические листовки – если система выявляет подобный документ, то в 9 из 10 случаев он будет именно на русском. В этой связи с 1 января мы запрещаем пользователям создавать, редактировать и распространять текстовые файлы на русском. Уже загруженные документы будут доступны до 1 марта, впоследствии они также будут заблокированы и удалены.

Как отметила топ-менеджер, оттока русскоязычных пользователей после этого решения в компании не ожидают.

– Посудите сами, мы живём в глобальном мире. И сейчас повсеместно в Интернете мы используем английский, это настоящий международный язык. Россия – это страна образованных людей, так что никаких проблем не будет, пользователи просто будут создавать документы на английском или любом другом глобальном языке, – подчеркнула Соловьева.

МИД России уже выразил обеспокоенность действия Google, в ближайшее время ведомство направит официальный протест американской компании.

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