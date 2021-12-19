 

Мнение: “День военной контрразведки”

19.12.2021, 21:54, Разное
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Непорядок, что праздник службы, которая возникла после "проведения преобразований положивших начало ее существованию", проводится без памятника основателю ВЧК на Лубянке. Рано или поздно он вернется.
Ну а бывших и действующих охотников на шпионов – с праздником. В ближайшие годы, их навыки будут весьма востребованы, что не трудно заметить по ежегодно возрастающему числу дел о шпионаже и государственной измене.

Источник: Colonel Cassad



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