Мнение: “День военной контрразведки”
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Непорядок, что праздник службы, которая возникла после "проведения преобразований положивших начало ее существованию", проводится без памятника основателю ВЧК на Лубянке. Рано или поздно он вернется.
Ну а бывших и действующих охотников на шпионов – с праздником. В ближайшие годы, их навыки будут весьма востребованы, что не трудно заметить по ежегодно возрастающему числу дел о шпионаже и государственной измене.
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Источник: Colonel Cassad
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