Мнение: “День военной контрразведки”

Непорядок, что праздник службы, которая возникла после "проведения преобразований положивших начало ее существованию", проводится без памятника основателю ВЧК на Лубянке. Рано или поздно он вернется.

Ну а бывших и действующих охотников на шпионов – с праздником. В ближайшие годы, их навыки будут весьма востребованы, что не трудно заметить по ежегодно возрастающему числу дел о шпионаже и государственной измене.

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