Победителем “Детского Евровидения” стала представитель Армении, украинка заняла шестое место
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“Представительница Армении Malеna с песней Qami Qami побеждает на Детском Евровидении-2021! Она набрала больше всего голосов среди всех участников – 224 балла, на втором месте – Польша с результатом в 218 баллов”, – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118657698310102
Представительница Украины Анна Усенко заняла шестое место.
“Профессиональное жюри всех стран-участниц отдало нашей представительнице 62 балла (восьмое место), а зрители оценили выступление певицы в 63 балла (пятое место). Всего Елена получила 125 баллов и заняла шестую строчку”, – объяснили организаторы конкурса.
https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118662594976279
Всего в финальном концерте выступало 19 конкурсантов.
https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118684258307446
Контекст:
14-летняя Усенко живет в Белой Церкви Киевской области, учится в Katapulta art music school. В прошлом году она участвовала в национальном отборе “Детского Евровидения” и прошла в финал.
На “Детское Евровидение 2021” Усенко отобрали в октябре.
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