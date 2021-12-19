 

Победителем “Детского Евровидения” стала представитель Армении, украинка заняла шестое место

19.12.2021, 21:36, Новости дня
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“Представительница Армении Malеna с песней Qami Qami побеждает на Детском Евровидении-2021! Она набрала больше всего голосов среди всех участников – 224 балла, на втором месте – Польша с результатом в 218 баллов”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118657698310102

Представительница Украины Анна Усенко заняла шестое место.

“Профессиональное жюри всех стран-участниц отдало нашей представительнице 62 балла (восьмое место), а зрители оценили выступление певицы в 63 балла (пятое место). Всего Елена получила 125 баллов и заняла шестую строчку”, – объяснили организаторы конкурса.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118662594976279

Всего в финальном концерте выступало 19 конкурсантов.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118684258307446

Контекст:

14-летняя Усенко живет в Белой Церкви Киевской области, учится в Katapulta art music school. В прошлом году она участвовала в национальном отборе “Детского Евровидения” и прошла в финал.

На “Детское Евровидение 2021” Усенко отобрали в октябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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