 

Из-за пандемии коронавируса Бали в этом году посетили менее 50 туристов

19.12.2021, 21:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это самое низкое количество иностранных туристов, которые мы когда-либо регистрировали”, – сказал глава отдела туризма провинции Бали Ньоман Геде Гунадика.

Все туристы попали на остров на частных яхтах, так как аэропорт в столице острова Денпасаре был закрыт для международных рейсов.

В 2019 году остров посетили 6,2 млн туристов, в 2020-м – более 1 млн.

Иностранным туристам для въезда на Бали необходимо получить бизнес-визу стоимостью $300, журналисты отметили, что туристические визы сейчас не выдают. Также туристам надо сделать несколько ПЦР-тестов и приобрести специальную медицинскую страховку. Кроме того, стоимость авиабилетов выше, чем обычно, из-за отсутствия прямых рейсов.

В Индонезии иностранцам, полностью вакцинированными от коронавирусной инфекции, надо 10 дней после прилета в страну провести на карантине. После этого они могут попасть на Бали.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты границы для туристов, а также предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам Международного валютного фонда, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%. ООН считает, что международный туризм восстановится не ранее 2023 года 

Из-за пандемии вклад международного туризма в мировую экономику упал на $2 трлн в 2021 году, сообщила 28 ноября Всемирная туристская организация.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Лавров предсказал сближение ЕС с Россией после появления AUKUS

05.08 / Der Spiegel – число заражений в Индии резко упало, но опасения новой волны остаются

04.08 / Борец Коляденко принесла Украине еще одну бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио

24.10 / Байден пообещал бесплатно предоставить вакцину от коронавируса всем американцам

15.11 / FAZ – Орбан призвал Германию уменьшить своё влияние на Европу

09.08 / Мужчина застрелил из ружья девочку в Тульской области

30.06 / Делегация депутатов Европарламента прибыла в Крым

13.03 / Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе

21.08 / Путин выразил надежду на встречу с Токаевым в рамках ОДКБ 23 августа

07.06 / В Германии заявили об активизации российской разведки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика