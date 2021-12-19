 

Женщина показала, как за одно мгновение можно преобразиться до неузнаваемости и у нее получилось

19.12.2021, 21:32, Разное
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Сегодня внести корректировки во внешность может каждый человек, при этом не требуется использовать программы для фотошопа помощи хирургов. Представительницы слабого пола, которые умеют грамотно использовать декоративную косметику, делать лишних действий не придется.

Многие девушки сегодня используют различные косметические средства для того, чтобы акцентировать внимание на естественной красоте и скрыть небольшие недостатки.

Но не все умеют использовать умеренное количество декоративных средств. К таким женщинам относится одна из блогерш, ведущая свою страницу в Тик Ток. Девушки зовут Кейти Мерфи.

Блогерша снимает короткие ролики о своих трансформациях, и ее видео набрали популярность. Она владеет искусством визажа, и эти знания помогают ей в трансформациях. В одном из роликов девушка рассказала, что ее не смущает то, что некоторые комментаторы воспринимают как двух разных людей – это лишь доказывает ее мастерство и профессионализм.

В очередном ролике представительница слабой половины показала, как может измениться от момента «после душа» до готовности к выходу на любое праздничное мероприятие.

Женщина не побоялась поэкспериментировать, взяв за основу яркие цвета теней, красивую губную помаду. При этом стоит отметить, что не все образы женщины столь яркие и эпатажные. Но Кейти захотела сделать что-то особенное, и у нее это получилось.

Образ, который выбрала девушка, покорил многих пользователей, они оставили множество положительных комментариев и отметили, что женщина привлекает к себе уникальной способностью к перевоплощениям.



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