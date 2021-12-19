 

Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам

19.12.2021, 21:30, Новости дня
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Официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил в интервью телеканалу ОНТ, что ведомство попросило правительство и парламент страны передать в международные структуры копии собранных доказательств в пяти томах по уголовному делу о жестоком отношении Польши к беженцам.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров и Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента) нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», – цитирует его РИА «Новости».

Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».

«Силовой блок данного государства реализовал явно несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные вооруженные патрули, оцепление, угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение. В отношении по сути беззащитных людей применялись в том числе ночью демонстративные выстрелы в воздух, взрывы, ослепляющее освещение, специальные средства», – добавил он.

По информации телеканала, копии материалов уголовного дела планируется «направить в Европу по всем каналам: парламентским, по линии МИД и так далее».

Ранее сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. 



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