Британские медики предположили связь между пандемией коронавируса и невысокой заболеваемостью гриппом

Британские медики на страницах одного из зарубежных изданий прокомментировали рекордно низкий уровень заболеваемости гриппом в текущем году. По мнению специалистов, неожиданно позитивную роль в данном аспекте сыграла пандемия коронавируса.

Отправной точкой комментария экспертов, представляющих Академию медицинских наук Великобритании, стало неожиданное явление: вопреки предположениям, показатель заболеваемости гриппом в текущем сезоне оказался значительно более низким, чем предполагалось ими. В частности, согласно отчету упомянутой медицинской структуры, в Соединенном Королевстве в течение осенне-зимнего сезона могут умереть до 60 тысяч человек, а общий уровень заболеваемости будет весьма высоким. Примечательно, что год назад был зафиксирован рекордно низкий показатель заболеваемости в стране. Однако этот факт исследователи посчитали предвестником масштабной эпидемии гриппа в новом сезоне, поскольку население не получило из-за вышеуказанного аспекта необходимого уровня иммунной защиты. Впрочем, в качестве причины нынешнего снижения заболеваемости гриппом специалисты назвали пандемию другого, еще более опасного патогена – коронавируса.

В определенном смысле, уберечься от гриппа помог массовый приход населения к практике социального дистанцирования, ставшего одним из основных факторов защиты от заражения COVID-19. Но главным “залогом” слабости такого распространенного ранее вируса, по мнению ученых, стало воздействие самого коронавируса на людей. Дело в том, что, кроме антиковидных антител, воздействие SARS-CoV-2, а также прививок о него, спровоцировало высвобождение в организмах людей Т-клеток – универсальных “боевых” элементов иммунной системы. “Антитела похожи на снайперов и могут обнаружить конкретное заболевания и предотвратить его, в то время как Т-клетки больше похожи на пулеметы и обеспечивают более общую защиту от вирусов. Если у кого-то есть хороший Т-клеточный ответ, его шансы на заражение чем-то еще намного ниже”, – пояснил один из экспертов, доктор Дэвид Стрейн.

Также немаловажным фактором снижения уровня заболеваемости гриппом стало повышение популярности в текущем сезоне вакцинации от гриппа: так, в Великобритании около 80% жителей, возраст которых превышает 65 лет, воспользовались возможностью привиться от данного вируса. Впрочем, британские медики предостерегли сограждан от самоуспокоенности, поскольку, по статистике, пик заболеваемости гриппом приходится на период с января по март. Они призвали население по-прежнему соблюдать социальное дистанцирование, носить защитные средства, а также не пренебрегать практикой использования противогриппозной вакцины. Материалы были опубликованы в Mail of Sunday.

Источник: www.mk.ru