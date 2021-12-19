 

Мнение: Оформил заявку на 2 года условно

19.12.2021, 21:10, Разное
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Прокуратура Томской области на связи.

Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Сергея Сахарова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
В суде установлено, что 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года с целью реабилитации нацизма Сахаров, используя мобильный телефон, оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотоизображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в период с 1930 по 1945 годы Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях сроком на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_70/mass-media/news?item=67636993 – цинк

Какой чудесный идиот. Уже зная о законе запрещающем размещать фотографии нацистов на сайте "Бессмертного Полка" и уже вынесенные переговоры, он фактически сам себе оформил уголовку и клеймо на всю жизнь.

– За что судимость?
– За попытку реабиитации нацизма.

Источник: Colonel Cassad



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