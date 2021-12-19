Мнение: Фазы проверки вакцин, штраф за фото без маски и сокращение числа аптек

1. Под конец второго года эпидемии, через полтора года после появления российской вакцины, продолжает распространяться миф, что вакцина якобы не до конца проверена, что на разработку «нормальных» вакцин якобы требуются долгие годы – 5-10 лет, никак не меньше! Вот разбор этого мифа создателем проекта «Сделано у нас»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/sputnik-v-ne-proshel-vseh-stadii-ispytanii-a-znachit-on-opasen-tak-govoriat-61a6a8dd96615875c1768a94

Спутник V не прошёл всех стадий испытаний, а значит он опасен. Так говорят антиваксеры.

Интересно, а они вообще знают что именно проверяют на каждой стадии клинических испытаний?

Клинические испытания проводятся на добровольцах и в них есть три фазы:

Фаза 1 – проверка безопасности (отсутствие серьезных побочных эффектов)

Фаза 2 – проверка иммуногенности (способности вызывать образование антител)

Фаза 3 – проверка эффективности (способности защищать от заражения)

Так вот, Спутник V, до момента его регистрации прошел полностью первые две фазы. То есть он уже был полностью, согласно утвержденной во всем мире методике, проверен на безопасность и работоспособность.

Ещё раз: то, что наша вакцина безопасна, было проверено сразу, ещё на первой стадии испытаний. И “срезали угол” лишь на третей фазе, когда надо было проверять эффективность, справедливо решив, что ситуация такова, что лучше уж плохо работающая вакцина, чем вообще никакой. А эффективность можно проверить и в реальных боевых условиях.

К счастью, Спутник подтвердил высокую эффективность (и не только в нашей стране), но даже если бы это было не так, то опять напоминаю – безопасность вакцины проверили ещё на первой фазе.

Конечно, на данный момент времени Спутник прошел все стадии испытаний, и проверен в десятках стран мира. Правда антиваксеры всё время говорят про то, что вакцины испытывают пять лет. Это, ложь. Нигде таких требований нет. Мало того, в реальной практике никакие вакцины по 5 лет не разрабатывают.

Кстати, к вопросу о доверии к российским вакцинам за рубежом – экспорт наших вакцин за десять месяцев 2021 года превысил один миллиард долларов:

https://lenta.ru/news/2021/12/10/vacciny/

2. Верховный суд подтвердил, что штрафовать за отсутствие маски можно без экспертизы, в упрощённом порядке:

https://iz.ru/1261306/2021-12-08/verkhovnyi-sud-rossii-razreshil-shtrafovat-za-otsutstvie-maski-po-foto

По делам о нарушении масочного режима теперь можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, для привлечения к ответственности достаточно протокола и фотофиксации. Об этом 8 декабря сообщается в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.

Верховный суд рассмотрел жалобу одного из столичных продуктовых магазинов. Районный суд вынес решение о штрафе торговой точки на 100 тыс. рублей из-за того, что продавец находился на рабочем месте без маски.

Администрация магазина не согласилась с решением районного органа, так как не были проведены ни экспертиза по фотографии, ни допрос понятых. Тогда руководители обратились в Верховный суд.

Верховный суд в свою очередь согласился с тем, что в этом случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике», передает «РИА Новости».

Впрочем, не знаю, как в других городах, а в Петербурге в масках мало кто ходит. Карманники, подбородочники и носачи — вот, пожалуй, 95% петербуржцев. Ещё 3% маску не носят из принципиальных соображений, а 2% маску носят правильно, на лице и со спрятанным внутри носом.

3. Когда эпидемия начиналась, спрос на лекарства в России резко вырос, аптеки чувствовали себя прекрасно. В этом году, однако, ситуация изменилась – за июнь-сентябрь были закрыты 2000 аптек:

https://lenta.ru/news/2021/12/07/apteki/

Оно и понятно. Маски теперь можно купить не только в аптеках, а почти на каждом углу. По меньшей мере до половины россиян дошло, что никакие лекарства от вируса особо не помогают, а помогает вакцинация. Наконец, растёт популярность покупки лекарств в интернете и доставки на дом.