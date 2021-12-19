Мнение: Что ждет отставного майора МВД?
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Отставной майор полиции Олег Кашинцев вышел на Красную площадь с одиночным пикетом. Вышел не с пустыми руками, а с плакатом: «Свободу Навальному! Free Navalny. Putin is a killer».
Понятное дело, что полиция задержала отставного майора полиции.
Про Кашинцева известно, что он проработал в органах внутренних дел 18 лет, из них 14 — в уголовном розыске. В 2019 году он ушел из силовых структур «под влиянием политических событий в стране». Известно и то, что 31 января отставного майора Кашинцева задерживали на акции в поддержку Навального.
Мне интересно, отставного майора посадят? Или признают сошедшим с ума?
Оба варианты откровенно скверные.
Если бы было за что сажать, Кашинцева уже давно посадили бы. Фабриковать уголовное дело, обвиняя отставного офицера в том, что он совершил преступление еще во время службы, совсем глупо. Парень уже два года, как уволился.
Предъявить что-то за время уже после увольнения из МВД – еще глупее, в это уголовное дело вообще никто не поверит….
Объявить парня психом – тоже плохой вариант. Народонаселение может задуматься, сколько же таких психов продолжает служить в МВД?
Вот я и задумался, какая судьба ждет отставного майора Олег Кашинцев?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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