 

Мнение: Что ждет отставного майора МВД?

19.12.2021, 21:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отставной майор полиции Олег Кашинцев вышел на Красную площадь с одиночным пикетом. Вышел не с пустыми руками, а с плакатом: «Свободу Навальному! Free Navalny. Putin is a killer».

Понятное дело, что полиция задержала отставного майора полиции.

Про Кашинцева известно, что он проработал в органах внутренних дел 18 лет, из них 14 — в уголовном розыске. В 2019 году он ушел из силовых структур «под влиянием политических событий в стране». Известно и то, что 31 января отставного майора Кашинцева задерживали на акции в поддержку Навального.

Мне интересно, отставного майора посадят? Или признают сошедшим с ума?

Оба варианты откровенно скверные.

Если бы было за что сажать, Кашинцева уже давно посадили бы. Фабриковать уголовное дело, обвиняя отставного офицера в том, что он совершил преступление еще во время службы, совсем глупо. Парень уже два года, как уволился.

Предъявить что-то за время уже после увольнения из МВД – еще глупее, в это уголовное дело вообще никто не поверит….

Объявить парня психом – тоже плохой вариант. Народонаселение может задуматься, сколько же таких психов продолжает служить в МВД?

Вот я и задумался, какая судьба ждет отставного майора Олег Кашинцев?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Стало известно, после чего Путин будет готов поздравить новоизбранного президента США

09.06 / Близнецы, не бегите от проблем: совет для счастливой любви каждому знаку зодиака

09.03 / Подмосковный врач вправил ребенку вывих руки с помощью конфеты

26.09 / Новым гендиректором театра Янки Купала назначен Сергей Кургинян

03.08 / Политолог: Белорусы готовы избрать любого, кроме Лукашенко

09.12 / Мнение: В глазах Пакистана Турция возглавляет Исламский мир

30.12 / Чем ответить рецидивирующему циститу

29.10 / Академик Гинцбург раскрыл некоторые свойства новой вакцины от COVID-19

05.11 / Сдавший тест на коронавирус Евгений Петросян выписался из больницы

17.12 / Ученые нашли причину возникновения шизофрении в мозге нерожденных детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика