Глава минобороны ФРГ призвала лишить окружение Путина возможности ездить на шопинг в Париж

Она подчеркнула, что Европейский союз должен использовать “весь набор имеющихся инструментов”.

“Лица, ответственные за агрессию, должны почувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ездить на Елисейские Поля в Париж за покупками”, – заявила министр.

Ламбрехт заявила, что с беспокойством следит за стягиванием российских войск к границам Украины и понимает страхи украинцев.

Контекст:

В 2014 году, после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на востоке Украины, в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз продлевались, расширялись и ужесточались.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – персональные санкции против 185 человек и 48 юридических лиц (действуют до 15 марта 2022 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года).

16 декабря 2021 года Европейский союз продлил экономические санкции против России на полгода. Пакет, который продлили, включает ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (в прошлый раз они продлевались в июле 2021 года и должны были действовать до 31 января 2022 года, теперь их продлили до 31 июля 2022 года).

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что возле границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

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