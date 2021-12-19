 

В Германии предложили ввести санкции против РФ из-за Украины

19.12.2021, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Необходимо ввести персональные санкции в отношении высшего руководства РФ в случае обострения конфликта на Украине, сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)», – ответила Ламбрехт на вопрос, готова ли она направить солдат бундесвера на Украину для поддержки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.

При этом на вопрос о том, может ли «Северный поток – 2» стать частью санкционного пакета, Ламбрехт отметила, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть». «В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже», – сообщила министр.

Ламбрехт выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и якобы размещением вблизи ее границ российских войск, отметив, что может «очень хорошо понять страхи Украины». «Поэтому моя первая (зарубежная) поездка в воскресенье будет в Литву для посещения сил быстрого реагирования НАТО, чтобы получить представление о том, как солдаты видят ситуацию», – сообщила Ламбрехт.

Она добавила, что считает в ситуации с Украиной Россию «агрессором». «Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться разрядки. К этому относятся и угрозы жесткими санкциями», – сообщила она.

Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог.

Напомним, что главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.

В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Захватчики покинули судно в Оманском заливе

02.10 / В Грузии началось голосование на выборах в местные органы власти

02.05 / Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

27.11 / Зеленский внес в парламент законопроект о поддержке бизнеса в случае введения локдауна

14.11 / В Кабуле взорвался автобус с пассажирами. Погиб местный журналист

10.10 / ООН выразила обеспокоенность ситуацией в Кыргызстане

20.04 / «Не надо было слушать Кэмерона» — Юнкер рассказал о своих ошибках в истории с брекситом

08.04 / Эксперты оценили влияние пандемии COVID-19 на потребление нефти

29.07 / “Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?” Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь

15.06 / НАЗК признало незаконным назначение Витренко главой “Нафтогазу”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика