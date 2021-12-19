 

Мнение: Боевое применение БПЛА “Ланцет” в Сирии

19.12.2021, 20:26, Разное
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Видео боевого применения БПЛА-камикадзе "Ланцет" в Сирии.  В видео, в числе прочего, показывают ликвидацию двух известных сирийских боевиков, среди которых был один из лучих специалистов по работе с ПТРК.
Как сообщают, за время кампании "Ланцет" применялся около 40 раз.

В общем, сириский полигон был весьма полезным для отработки новых барражирующих боеприпасов.

Плюс видео от "Серой зоны".

Наши наблюдают за авиаударами ВКС РФ по позициям "зеленых" в горной Латакии.

Источник: Colonel Cassad



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