Мнение: Боевое применение БПЛА “Ланцет” в Сирии
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Видео боевого применения БПЛА-камикадзе "Ланцет" в Сирии. В видео, в числе прочего, показывают ликвидацию двух известных сирийских боевиков, среди которых был один из лучих специалистов по работе с ПТРК.
Как сообщают, за время кампании "Ланцет" применялся около 40 раз.
В общем, сириский полигон был весьма полезным для отработки новых барражирующих боеприпасов.
Плюс видео от "Серой зоны".
Наши наблюдают за авиаударами ВКС РФ по позициям "зеленых" в горной Латакии.
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Источник: Colonel Cassad
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