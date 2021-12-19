Мнение: Письмо: “Ни капельки не жалко”

Приближается НГ, время обещанного волшебства и женских обидок.

Много женщин уже готовятся обидеться за то, что мужчины не подарят им сказку на Новый год.

Они уже готовят ЗВ, уже сочиняют истории о том, что мужчины им не нужны.

За всеми такими история – месть тем, кто не оценил сокровище. Некоторые эту месть вполне осознают.

И помогает вынашивать мстительные планы женская солидарочка.

Это такое плохое “мы”, когда женщина решает, что мужчины в ее лице обижают всех женщин, всех отвергают.

Хотя отвергают только ее.

У старых читательниц моего блога есть для этого свой тотемный зверь – Оля-кошка.

Оля как бы мстит всем мужчинам за них.

Сидит такая на пьедестале как египетская богиня Бастет, щурит кошачьи глаза, а обиженные женщины совершают вокруг нее свой воинский ритуальный танец. Как и полагается, в боевой раскраске, звеня серьгами и браслетами.

“Бастет, дочь Ра,

Защити нас, сестра!”

Что ни мстительница, то обязательно Олю помянет.

zmagarachka

Перечитала отправленное вам недавно письмо и подумала, что, может быть, это и правильно, что раз мужчины так неуважительно относятся к женщинам, с которыми спят, но которых не любят, называют их всякими шкурами, шалавами и т. д., то пусть спят с ними тогда в минусе дисбаланса, поделом им, нечего их жалеть.

(До этого автор защищала мужчин от минуса дисбаланса, а теперь лопнуло ее терпение. Пусть пеняют на себя, сквернословы)

Я ни разу не помню, чтобы женщина называла мужчину, с которым спит, но которого не любит, такими же уничижительными словами, которыми мужчины называют женщин. Как будто сам секс по себе это уже для женщины какое-то унижение, которое мужчина должен компенсировать ей своей любовью. Это всегда мне казалось каким-то обидным.

(“Секс сам по себе” для женщины – это слив, то есть трата важного, чтобы получить мелочь. Секс с любящим мужчиной – не слив. Секс с любимым и любящим – благо, то есть приобретение, а не слив. Не хочется дояркам принимать это правило, восстает их душа. Хотя за этим правилом – почитание женского тела, запрет использовать важные репродуктивные органы просто так, от скуки, абы с кем и абы как. Если женщина это правило не уважает, она восстает против самого понятия о женском теле как о более ценном. То есть та самая Бастет, попадись автор ей, разорвала бы ее. И, кстати, рвет понемногу, только в качестве сил поля)

Я вот когда вашу историю давнишнюю про Олю и Вячеслава читала, мне Вячеслава ни капельки не жалко было, правильно Оля над ним поиздевалась. Потому что он тоже женщин не уважал, с которыми спал, насколько я помню. А раз мужики не могут нормально уважительно относиться к женщинам, с которыми спят, если для них возможны только или любовь к ним, или презрение, то туда им и дорога – в минус дисбаланса с женщиной, которая будет просто спать с ними, а любить в ответ не будет.

Это наша месть им, мужикам, за шкур и шалав.

Спасибо, если читаете, что я пишу.

(Большинство мужчин женщин не презирают. Женщины куда циничней и презрительней относятся к тем, кого не любят, брезгуют ими. Даже Вячеслав скорее жалел женщин, которые бегали за ним, чем презирал. Так и автора в ее письме мужчина жалеет, переживает за нее, не считает ее шалавой, считает влюбленной в него, поэтому общается тактично и розу подарил. Но что презрение, что жалость – это очень плохая обратная связь. Женщина должна спать с мужем или с тем мужчиной, который в нее влюблен. Суть слива в том, что вы отдаете или даже навязываете много своего, чтобы получить какие-то чужие крошки, и отдаете это из-за неуважения к себе и жадности, обесцениваете себя)