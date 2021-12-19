 

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят в игру легендарных персонажей и премиальную валюту

19.12.2021, 20:11, Разное
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Студия-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. 2 поделилась дальнейшими планами после отмены внутриигровых NFT-предметов.

В GSC решились на такой шаг из-за массовой критики своей “метавселенной”, которую они хотели ввести для привлечения дополнительных инвестиций.

PR-менеджер студии Захар Бочаров в интервью, рассказал о новой системе, которая позволит зарабатывать средства на содержание проекта. Главными нововведениями в серии станут ввод премиальной валюты, которая покупается за деньги или зарабатывается при прохождении квестов, и смена облика персонажа, который случайным образом выпадает из купленного контейнера.

– Вашим сталкером может быть кто угодно, от маленькой девочки-кошечки до большого и накачанного плейбоя. Такие облики не будут мешать погружению в атмосферу игры, а студия получит средства для существования, — рассказал он.

В GSC добавили, что это пока вся информация, которой они хотели поделиться. Большее игроки увидят после релиза в апреле 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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