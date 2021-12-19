 

ГСЧС предупредила о гололедице на дорогах в большинстве областей Украины

19.12.2021, 20:08, Новости дня
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Погода будет соответствовать первому, “желтому” уровню опасности.

“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц”, – отметили в посте.

Спасатели призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Синоптик Наталья Диденко написала 19 декабря в Facebook, что почти по всей Украине 20 декабря будет идти небольшой снег и “начнет хвататься за тротуары и дороги гололедица”. Будет дуть порывистый ветер северо-западного направления.

“Если планируете в понедельник поздно возвращаться домой, оденьтесь завтра утром тепло. Потому что к вечеру в столице уже будет до -5…-8 °С. Со вторника похолодание в Киеве усилится. На неделе ожидается ночью -10…-13 °С, днем -4…-8 °С”, – сообщила синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5199079646788638

Контекст:

В этом году метеорологическая зима в Киеве и на значительной территории Украины может начаться 19 декабря. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погодных условий с 19 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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