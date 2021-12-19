“Аллах – на стороне справедливых”. Арестованный оккупантами в Крыму Джелялов написал письмо из СИЗО в Крыму

“Я в порядке. Это тоже своего рода и испытание, и опыт. И возможность проверить жизненные принципы и общественные связи. Не только для меня, для всех нас”, – написал он.

Первый замглавы Меджлиса отметил, что “родственные, дружеские, национальные связи прочны”.

“Я только стремлюсь сделать все, чтобы мы все могли распознать ложь, которой нас стремятся опутать, и, сохранив внутреннюю свободу, проявили готовность отстоять свое достоинство, лучшее настоящее и будущее, которое, несомненно, наступит”, – объяснил Джелялов.

Он выразил гордость, “что сегодня есть люди, реагирующие на нынешние события честно, призывающие думать, понимать и реагировать, – и таких людей немало”.

“Только не отчаиваться! Верить и действовать! Аллах – на стороне справедливых”, – заявил Джелялов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1324907294625111&id=100013175588260

Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. 28 октября “суд” в оккупированном Симферополе продлил им меру пресечения до 23 января 2022 года.

Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. “а” ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали “карательной практикой в лучших советских традициях”.

Адвокат Николай Полозов 15 декабря сообщил в Facebook, что оккупационные власти Крыма в ближайшее время планируют выдвинуть Джелялову обвинение в окончательной редакции и ему грозит до 20 лет заключения.

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