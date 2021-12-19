Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда

Кулинар подчеркнула, что это рецепт не с майонезом, а с соусом Бешамель.

Ингредиенты:

куриные бедра – 400 г (3–4 шт.);

грибы – 400 г (8 шт. средних);

лук – 1 головка;

твердый сыр – 100 г (1 стакан тертого сыра);

соль и перец – по вкусу. растительное масло (для жарки).

Ингредиенты для соуса Бешамель:

сливочное масло – 15 г (1 ст. л.);

мука – 15 г (3 ч. л.);

сливки (жирность 10-20%) – 250 мл (1 стакан и 3,5 ст. л.);

мускатный орех;

соль (по вкусу).

Приготовление:

начинки:

1. Нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.

2. Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и грибы на растительном масле.

3. Когда сок испарится, добавьте кусочки курицы. Затем, посолите, поперчите, перемешайте и жарьте еще 5 мин.

соуса Бешамель:

1. Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, перемешайте, прогрейте еще одну минуту и добавьте холодные сливки – сначала одну треть, а потом все остальное.

2. Постоянно помешивая доведите соус до кипения, подержите на плите еще 30–40 сек. и снимите с плиты. Добавьте соль и мускатный орех, перемешайте. Соус готов.

жульена с курицей и грибами:

1. Соедините соус Бешамель с курицей и грибами.

2. Переложите жульен в керамические формы диаметром 12 см и высотой 3–3,5 см. Присыпьте тертым сыром.

3. Отправьте формы в разогретую до 2000С градусов духовку. Готовьте в режиме гриль или конвекция до образования золотистой корочки. Готово! Приятного аппетита.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

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