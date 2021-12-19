 

Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда

19.12.2021, 20:08, Новости дня
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Кулинар подчеркнула, что это рецепт не с майонезом, а с соусом Бешамель.

Ингредиенты:

куриные бедра – 400 г (3–4 шт.);
грибы – 400 г (8 шт. средних);
лук – 1 головка;
твердый сыр – 100 г (1 стакан тертого сыра);
соль и перец – по вкусу. растительное масло (для жарки).

Ингредиенты для соуса Бешамель:

сливочное масло – 15 г (1 ст. л.);
мука – 15 г (3 ч. л.);
сливки (жирность 10-20%) – 250 мл (1 стакан и 3,5 ст. л.);
мускатный орех;
соль (по вкусу).

Приготовление:

начинки:

1. Нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.
2. Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и грибы на растительном масле.
3. Когда сок испарится, добавьте кусочки курицы. Затем, посолите, поперчите, перемешайте и жарьте еще 5 мин.

соуса Бешамель:

1. Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, перемешайте, прогрейте еще одну минуту и добавьте холодные сливки – сначала одну треть, а потом все остальное.
2. Постоянно помешивая доведите соус до кипения, подержите на плите еще 30–40 сек. и снимите с плиты. Добавьте соль и мускатный орех, перемешайте. Соус готов.

жульена с курицей и грибами:

1. Соедините соус Бешамель с курицей и грибами.
2. Переложите жульен в керамические формы диаметром 12 см и высотой 3–3,5 см. Присыпьте тертым сыром.
3. Отправьте формы в разогретую до 2000С градусов духовку. Готовьте в режиме гриль или конвекция до образования золотистой корочки. Готово! Приятного аппетита.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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