 

В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19

19.12.2021, 20:02, Новости дня
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Губернатор Забайкалья Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона заявил, что население края может из-за коронавируса стать меньше миллиона.

«Есть регионы и беднее Забайкальского края, но где меньше, чем у нас, убийств, суицидов, пьянства, поножовщины, насильственных преступлений, наркомании и так далее. Еще недавно Забайкальский край по историческим меркам насчитывал численность населения 1,37 млн человек. Сейчас у нас уже немногим более миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность (населения) региона менее миллиона человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов. И хотя у нас есть на сегодня положительные тенденции уменьшения убыли населения Забайкальского края, особенно миграционного оттока, тем не менее ничто не позволяет нам расслабляться», – цитирует его РИА «Новости».

Он отметил, что в повышенной смертности по сравнению со среднероссийским уровнем и уровнем ДФО виноваты не только сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, сахарный диабет и коронавирус, а в первую очередь внешние причины.

Напомним за минувшие сутки в РФ выявили 27 967 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания.



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