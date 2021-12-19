 

Трамп назвал «убийцей» Си Цзиньпиня

19.12.2021, 20:02, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал «убийцей» китайского лидера Си Цзиньпиня, но сообщил в интервью телеканалу Fox, что отлично с ним ладил, пока не разразилась пандемия коронавируса.

«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом беседовавшая с ним журналистка Мария Бартиромо перебила бывшего президента выкриком: «Он убийца».

«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», – сообщил Трамп.

Ранее Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.



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