Сексолог рассказал о последствиях отсутствия секса

Анатолий Хвощинский, сексолог, рассказал о том, может ли отсутствие половой жизни отрицательно влиять на здоровье людей. Эксперт напомнил, что интимная близость приносит большую физиологическую пользу.

Специалист называет половой акт положительным стрессом для организма, так как он в определенной степени действует как антидепрессивное и обезболивающее средство. Секс удовлетворительно влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную системы, понижает вероятность развития болезней сердца, улучшает кровообращение в органах малого таза, тренирует нервную систему. Во время близости формируются гормоны серотонин и эндорфины. Также улучшается углеводный обмен, что увеличивает длительность жизни. При одном половом акте сжигается 300 ккал, что сравнимо с занятием фитнеса продолжительностью 1 час.

Но эксперт утверждает, что вредным будет половой акт без оргазма. При этом приток крови усиливается, но разрядки нет. У людей могут накапливаться болевые ощущения, появляется физический и психологический дискомфорт. Специалист отмечает, что если сравнивать влияние секса на здоровье обеих полов, то здесь нужно учитывать индивидуальные особенности человека. Есть люди, которые при отсутствии интимной близости не находят себе места, а для других это вообще ничего не значит. Нелегко бывает только тем, кто вели половую жизнь, но в силу определенные причин ее ограничили. При этом у них может наблюдаться вспыльчивость и раздражительность.

Бывают случаи, когда отсутствует желание сексуального характера, что связывают с переутомлением, эмоциональным охлаждением. Если происходит похожая ситуация, то доктор рекомендует проговорить проблему с партнером или обратиться к специалисту.

Источник: solenka.info