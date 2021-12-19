 

“Вау!”, “Очень горячая штучка”. Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах

19.12.2021, 19:24, Новости дня
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В подписи к фото 34-летняя певица призвала подписчиков посмотреть последний эфир шоу.

Пост Каменских набрал больше 25 тыс. лайков. Одним из первых снимки прокомментировал супруг певицы – певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). “Вау!” – написал он.

“Ух, какая”, – прокомментировал пост yura_melnikov_1982.

“Очень горячая штучка”, – написал moskalikrum3874.

“Стильна штучка”, – считает blagoshop.ua.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Шоу “Маска” – адаптация американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Каменских, звездными детективами проекта являются певцы Олег Винник, Dzidzio, Ольга Полякова и шоумен Андрей Данилко. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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