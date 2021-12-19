Мэр Лондона ввел в городе режим ЧП

…из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайного положения из-за роста числа заражений штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает «Би-би-си».

Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Хан отметил, что «омикрон»-штамм сейчас доминирует в британской столице, что оказывает влияние на работу городских экстренных служб. Сейчас в ковидных госпиталях города более 1,5 тысячи пациентов, рост госпитализаций составил 28,6% по сравнению с прошлой неделей. «Число госпитализаций растет, также увеличивается число случаев, когда персонала не хватает», — сказал Хан.

За последние сутки в Лондоне было выявлено свыше 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом в городе за всю пандемию. По сравнению с другими регионами Великобритании в столице прирост заболевших самый высокий.

За последние сутки в Великобритании, по официальным данным, было выявлено свыше 93 тысяч новых случаев заражения COVID-19 — это максимум за все время распространения инфекции. Число заражений по стране за последние семь дней выросло на 38,6%.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм коронавируса «омикрон» к настоящему времени был зафиксирован на территории 89 стран. Там отметили, что удвоение числа заражений этим штаммом происходит за три дня.

Впервые новый штамм B.1.1.529, позже обозначенный ВОЗ как «омикрон», обнаружили у пациента в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала этот штамм как «вызывающий опасения».

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