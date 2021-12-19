Эндокринолог рассказала, как человеку может навредить булочка с глютеном

Анастасия Болбат, эндокринолог, рассказала, что людям может навредить обычная булочка с глютеном. Доктор объяснила, кому необходимо провериться на целиакию.

Специалист сообщает, что глютен – общее название некоторых видов растительных белков ячменя, пшеницы и ржи. Цилиакия – нарушение пищеварения, к которому приводят продукты, где есть глютен или близкие к нему белки. При такой болезни у людей повреждены ворсинки тонкой кишки. Доктор отмечает, что заболевание может проявляться проблемами с желудочно-кишечным трактом, поэтому специалисты и начинают подозревать нарушение пищеварения.

В нынешнее время нет тотального скрининга на антитела к глиадину, составляющей глютена, а многие люди не всегда знают о своей проблеме. Доктор рекомендует проверяться на целиакию тем, кто имеет сахарный диабет первого типа и различные аутоиммунные болезни. Если обнаруживается повышенный титр антител, то это еще не говорит о наличии цилиакии. Для точного диагноза берется биопсия тонкой кишки и если болезнь подтверждается, то из рациона следует убрать еду, в которой содержится глютен.

Доктор также советует обращаться к специалистам, если появляется неясное понижение веса, расстройство стула, дискомфорт в животе. Если здоровый человек без показаний принял решение быть на безглютеновой диете, то все его мысли будут заняты тем, что можно и что нельзя есть, а также, где искать безглютеновые аналоги.

Источник: solenka.info