Мнение: Голландия построит 3 новых АЭС

А помните, как долгое время в Европе (да и у нас отдельные идиоты) рассказывали, что надо как можно скорее отказаться от АЭС (помимо отказа от угля и газа) и переходить на "зеленые источники энергии", которые не такие грязые, как газ и уголь и не такие опасные как ядерная энергия. А между тем, Голландия объявила, что построит сразу 3 новых АЭС.

Королевство Нидерландов построит еще три атомные электростанции. Об этом договорились партии VVD, D66, CDA и ChristenUnie в рамках коалиционного соглашения, сообщают голландские СМИ.

Нидерланды подтвердили свое намерение построить три атомные электростанции. — Да, будут дополнительные АЭС. Три новых станции будут построены, а одна в Борсселе останется открытой до 2030 года, сообщил NPO 1 TV редактор Elsevier Weekblad Эрик Врийсен. Их местонахождение пока не известно.

В ноябре газета De Volkskrant сообщила, что голландские стороны ведут переговоры о строительстве атомной электростанции. VVD и CDA хотели построить восемь АЭС и предложили это количество в ходе переговоров. Члены D66 очень скептически относились к расширению и стоимости атома, но в конце концов согласились на три.

В октябре власти Нидерландов подчеркнули, что ожидают включения ядерной энергетики в таксономию ЕС, вопреки мнению Австрии или Германии, которые призывают к денуклеаризации Европы. Правительство Нидерландов признает ядерную технологию как устойчивую технологию, которая должна финансироваться в соответствии с таксономией ЕС, то есть правилами, описывающими список решений, которые заслуживают такой поддержки в Европейском союзе. (Edgenews)

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Тут конечно можно вспомнить о массовых протестах в Бельгии и Голландии несколько лет назад, с требованием закрыть бельгийские АЭС и не строить новые, а также о том, что в Бельгии и Голландии местному населению на регулярной основе раздают таблетки для предотвращения накопления радиоактивных веществ в организме. Грубо говоря, местные жители подсажены на таблетки с йодом, которыми их уже кормят годами.

Противники атомной энергетики из Германии, Нидерландов и Бельгии выстроили живую цепь в знак протеста против работы бельгийских АЭС "Тианж" и "Дул". В воскресенье, 25 июня, участники международной демонстрации требовали немедленного отключения атомных реакторов "Тианж-2" и "Дул-3", в которых обнаружено множество микротрещин.

По данным организаторов акции, в ней приняли участие порядка 50 тысяч человек. Они выстроились в 90-километровую цепь от АЭС "Тианж" в бельгийском городе Юи через Маастрихт в Нидерландах до приграничного Ахена в Германии.

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В 2016 году немецкие парламентарии раскритиковали решение Бельгии оставить в эксплуатации атомные электростанции "Тианж" и "Дул" и бесплатно выдавать всем жителям таблетки с йодом. За отключение этих АЭС выступает ряд политиков, общественных организаций и коммун. Городские власти Ахена при поддержке примерно ста приграничных коммун подали иски в бельгийские суды в связи с продолжением эксплуатации реактора "Тианж-2". Бельгийская АЭС "Тианж" расположена неподалеку от Льежа и примерно в 70 километрах от Ахена, а "Дул" – вблизи Антверпена и примерно в 150 километрах от германской границы. Немецкие эксперты считают их эксплуатацию небезопасной.

Бельгия планирует полностью отказаться от использования атомной энергии к 2025 году. Изначально предполагалось, что реакторы "Тианж-1", а также "Дул-1" и "Дул-2" будут отключены к 2015 году, однако бельгийские власти продлили срок их эксплуатации на 10 лет.

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Правительство Нидерландов закупит 15 млн йодосодержащих таблеток, чтобы защитить людей, живущих вблизи атомных электростанций, сообщает The Guardian.

Опасения у голландских властей вызывают стареющие бельгийские АЭС, которые расположены по соседству.

Считается, что йод помогает предотвратить накопление радиоактивных веществ в щитовидной железе. Таблетки в случае необходимости будут выдавать, в первую очередь, детям до 18 лет и беременным женщинам, которые живут в радиусе 100 км от АЭС. После этого оставшиеся препараты будут распространяться среди всех, кто оказался в зоне потенциального заражения, включая иностранцев.

Как отмечает издание, по прежним правилам таблетки предназначались жителям моложе 40 лет и живущим в радиусе 20 км от станции.

В самих Нидерландах есть всего одна АЭС – "Борселле" на юго-западе страны. Как полагают голландские власти, увеличение числа потенциальных потребителей йодосодержащих таблеток позволит защитить граждан, которые живут неподалеку от немецкой "Эмсланд" и бельгийских АЭС "Доэль" и "Тианж".

Об этом решении было объявлено всего через день после того, как власти Бельгии заявили о намерении обеспечить таблетками с йодом все 11-миллионное население страны. Окончательно это решение будет утверждено в 2017 году. Нидерланды планируют изучить опыт соседей: как будут распространяться препараты, где их будут выдавать и т.п.

Интересно, будут ли массовые протесты в Голландии на этот раз.

Также уместно вспомнить недавние европейские истерики с требованием сначала прекратить строительство АЭС в Белоруссии, а затем требования остановить ее работу.

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