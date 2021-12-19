Мнение: Вымерзающая без атома Европа, отказ ЕС от долгосрочных контрактов и равный ущерб от санкций

1. В «Клубе Зелёной Свиньи» мы с Кримсоном обсудили вымерзающую Европу, которая столкнулась сейчас с проблемами в атомной генерации, попытку Дональда Трампа украсть выборы-2024 и перспективы военного альянса между Россией и Китаем. Сокращённую версию выпуска я прикрепил к посту.

https://www.youtube.com/watch?v=5Gg041EQm9E

2. В Евросоюзе, кажется, делают всё, чтобы цены на газ оставались высокими и в будущем:

https://lenta.ru/news/2021/12/15/ek/

https://lenta.ru/news/2021/12/14/zelenie/

Еврокомиссия предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года. Об этом со ссылкой на пресс-релиз организации сообщает РИА Новости.

Речь в подготовленном предложении идет о соглашениях сроком на десять и более лет, на подписании которых настаивает российский «Газпром». Краткосрочные соглашения под запрет не попадут.

В качестве еще одного способа борьбы с повторением газового кризиса в ЕК назвали механизм совместных добровольных закупок природного газа для хранилищ. В этом случае регион может сформировать свои стратегические резервы. Хранилища будут под постоянным контролем, если понадобится, регулятор сможет ввести обязательства по минимальному объему.

3. Американские эксперты прямо говорят о том, что от санкций против «Северного потока-2» европейцы пострадают не меньше россиян:

https://lenta.ru/news/2021/12/15/holland_sp2/

Научный сотрудник Военного колледжа ВМС США Эмили Холланд в комментарии газете The Washington Post заявила, что санкции Запада против «Северного потока-2» нанесут урон как России, так и Европейскому союзу (ЕС).

По ее словам, Европа получит не меньший ущерб от возможных ограничений, поэтому эксперт характеризует американскую стратегию в отношении газопровода как рискованную. Она указала, что исследования в сфере энергобезопасности демонстрируют сковывающий эффект энергетической взаимной зависимости.

«Зависимость Европы от России означает, что угрозы реализации проекта данного трубопровода могут нанести нашим союзникам такой же урон, как и России», — подчеркнула Холланд.