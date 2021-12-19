 

Климкин: Требовать от России какие-либо гарантии – это пустая трата времени

19.12.2021, 18:40, Новости дня
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“Россия отказывается дать гарантии не нападать на Украину, ссылаясь на существующие гарантии в рамках Будапештского меморандума. Во-первых, Россия нарушила все возможные и невозможные обязательства, включая юридические, например двусторонние. Во-вторых, на предложения начать переговоры в рамках меморандума Россия отвечала, что это – только представьте себе – Украина якобы нарушила Будапештский меморандум “путем организации путча на Майдане”, – написал он.

По словам дипломата, “именно такая формулировка содержится в официальном российском ответе на предложение собраться в формате “Будапешта”.

“Требовать от России какие-либо гарантии – это пустая трата времени. Только эффективное совместное с Западом сдерживание является ответом на вызов России. А на российские предложения относительно “красных линий” НАТО должно ответить ультиматумом вывести российские войска с оккупированных территорий – всех, включая Украину, Грузию и Молдову. А потом можно и о гарантиях поговорить”, – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1593127131034637

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что диалог Альянса с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины подчеркнули, что “главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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