 

“Мистер Биг – это же наша молодость”. Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя “Секса в большом городе”

19.12.2021, 18:40, Новости дня
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“Коля заходит, а я зареванная лежу. Он спрашивает: “Что случилось?” А я ему: “Закрой двери! Бига хороним”. Все! Бига моего хоронили. Бига, моего Бига. Провал, прокол, просер. Я не знаю. Сценарий – дно, днище. Я не знаю, как это можно было так? Это такой удар. Биг – это же наша молодость. Биг – это мальчик, который потрепал нам нервы”, – пересказала певица диалог со своим мужем Николаем Клоповым.

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Публикация от Teona Kontridze (@teonakontridze)

Контекст:

Контридзе родилась 23 января 1977 года в Тбилиси. Певица выступала на одной сцене с итальянским певцом Эросом Рамазотти и британским музыкантом Брайаном Ферри.

Контридзе замужем за Николаем Клоповым. Пара воспитывает общего сына, а также дочь, которую певица родила от участника российского проекта “Фабрика звезд” Юрия Титова.

8 декабря 2021 года вышло продолжение телесериала “Секс в большом городе”, в котором показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал состоит из 10 эпизодов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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