В Литве заявили о намерении РФ расколоть НАТО
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Требования РФ направлены на раскол НАТО, их нельзя принять из соображений государственной безопасности, сообщил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече в литовском городе Рукла с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт.
«Требования РФ – это раскол НАТО, ослабление вооружения восточной Европы и уменьшение или ограничение присутствия США в Европе… Эти требования нельзя принять, если мы думаем о безопасности своих стран», –цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на LRT.
Анушаускас также отметил, что в ходе встречи министры обороны Литвы и Германии договорились о недопустимости раздела Европы на сферы влияния.
«Мы договорились, что не можем позволить РФ проводить новые «красные линии», нельзя делить зоны, сфера влияния Европы, нельзя запрещать странам выбирать их ориентацию безопасности», – сказал он.
Новый министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ходе своего первого официального зарубежного визита также выразила несогласие с требованиями Москвы.
«Мы должны ясно сказать России, что она не имеет никакого права указывать партнерам НАТО, как они должны поступать. Это совершенно не подлежащий дискуссии вопрос», – сказала она.
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Ранее Анушаускас заявил, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, в числе которых передача летального оружия.
В воскресенье министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог.
Напомним, что главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.
В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.
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