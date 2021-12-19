 

В Литве заявили о намерении РФ расколоть НАТО

19.12.2021, 18:34, Новости дня
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Требования РФ направлены на раскол НАТО, их нельзя принять из соображений государственной безопасности, сообщил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече в литовском городе Рукла с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт.

«Требования РФ – это раскол НАТО, ослабление вооружения восточной Европы и уменьшение или ограничение присутствия США в Европе… Эти требования нельзя принять, если мы думаем о безопасности своих стран», –цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

Анушаускас также отметил, что в ходе встречи министры обороны Литвы и Германии договорились о недопустимости раздела Европы на сферы влияния.

«Мы договорились, что не можем позволить РФ проводить новые «красные линии», нельзя делить зоны, сфера влияния Европы, нельзя запрещать странам выбирать их ориентацию безопасности», – сказал он.

Новый министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ходе своего первого официального зарубежного визита также выразила несогласие с требованиями Москвы.

«Мы должны ясно сказать России, что она не имеет никакого права указывать партнерам НАТО, как они должны поступать. Это совершенно не подлежащий дискуссии вопрос», – сказала она.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее Анушаускас заявил, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, в числе которых передача летального оружия.

В воскресенье министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог.

Напомним, что главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.

В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.



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