Режиссер «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от COVID-19

Народный артист РФ и кинорежиссер Андрей Малюков умер от коронавируса в возрасте 73 лет, об этом сообщила актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков… В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни коронавирус», – написала она на своей странице в Facebook.

За свою карьеру Малюков снял такие фильмы, как «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «34-й скорый», телесериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант» и другие.