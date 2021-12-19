 

Польский генерал призвал расстрелять попросившего убежище в Белоруссии солдата

19.12.2021, 18:34, Новости дня
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Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce заявил, что польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять.

«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», – цитирует его Lenta.ru.

По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.

Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. 



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