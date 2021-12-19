Мнение: Ежедневный подвиг русского достоинства

Вчера гулял на дне рождения одноклассника – всем известного Коли. Парню стукнуло 55 – грех не отметить. Про Колю я много рассказывал в своем ЖЖ – например, про то, как он, будучи заслуженным диабетчиком второго типа, примерно год назад легко переболел ковидом: два дня не слишком высокой температуры и один день потери нюха – всё. Собственно, о том, что у него пропал нюх, я год назад узнал первым – он как раз, оклемавшись от температуры, зашел ко мне поиграть в компьютер (у самого Коли компьютера нет). Сидим, болтаем – по ходу дела он мне и сообщает с легким удивлением, мол, представляешь – сегодня с утра запахов никаких не чувствую!

«А, – говорю я. – Так это у тебя ковид, наверно!» Коля машет рукой: «Да ну брось, какой еще ковид, с ума что ли сошел». И дальше играет. Через несколько дней позвонил – слушай, да ты оказался прав! У него и мама (88 лет) заболела, переносила похуже, ей пришлось вызвать врача, те взяли у нее мазок из носа ну и заодно у Коли тоже. Ковид поставили у обоих – так что бедный Колюня, как его звала моя мама, чувствуя себя полностью здоровым, еще две недели просидел на карантине… Но и мама поболела недельку – и всё.

Бедного Колю, правда, летом все ж прокололи по полной – двумя «спутниками», как он ни брыкался. Мэрия надавали на его фирму, душила до тех пор, пока там всех сотрудников ни привили. То, что он уже переболел, причем – редкий случай – вполне официально, с подтверждением из поликлиники – на бешеную вакцинаторскую сволочь не произвело ни малейшего впечатления.

Был на дне рождения и другой наш одноклассник – машинист на РЖД (30 лет уже гоняет локомотивы по просторам Родины). Не преминул поинтересоваться – как у него с вакцинацией, удалось ли избежать. Какое там! По его словам, на РЖД такой же вакцинаторский террор, как и в армии. Причем, с типичной совковой подлостью, прямого указания или приказа «всем прививаться» в корпорации нет, но… как водится. «Ты волен не ставить прививку, а мы вольны не ставить тебя в рейс» – что для машиниста нож острый. По словам Стаса, все равно среди его коллег до сих пор остается небольшая группа машинистов и помощников, которые отказываются от прививок, несмотря на беспардонное давление – но их жизнь не сахар, их отстраняют под любыми, самыми ничтожными предлогами, стараются не выплачивать премии, штрафуют за всё и т.д. Некоторые давления не выдержали – уволились, и тут положение совсем уж вопиющее: фактически для таких людей увольнение с РЖД равно запрету на профессию – ведь никакого «альтернативного РЖД» в стране нет, из машинистов придется идти куда-то в охранники или в рабочие на стройке…

Подлость. Тут и пожалеешь, что в стране, помимо прочего, отсутствуют профсоюзы как класс. Прокололи всех военных, прокололи всех железнодорожников… чем это в конечном итоге для них обернется – бог весть. Фактически все вакцинаторы не моргнув глазом пошли на возможное преступление – если как-то «вдруг» окажется, что отдаленные последствия у вакцин ЕСТЬ… на что рассчитывают эти люди – на то, что «пронесет»? Скорее, на другое – что если они проколют тотально всех, то некому будет предъявлять им какие бы то ни было претензии, даже если последствием станет какая-то болезнь – она будет объявлена «новой нормой», да и концы в воду.

Аналоги есть. Вот пример из вчерашнего видео: когда в США в 20-е годы прошлого века выяснилось, что производство свинцовых присадок к бензинам – тетраэтилсвинца – чревато выбросом свинцовых соединений в воздух, из-за чего свинец в больших количествах попадает в кровь рабочих на заводе, и они болеют, а многие и умирают – тогдашние корпорации нашли выход в том, чтобы объявить наличие свинца в крови человека… «естественным фоном», и проблема свинцового заражения была таким образом «снята» на полвека! Только уже в 60-е годы благодаря отчаянным ученым удалось «пробить» понимание, что никакого свинца в крови ЗДОРОВОГО человека вообще не должно быть! И потом еще 30 лет борьбы, прежде чем свинцовые присадки к топливу были окончательно запрещены…

А я после всего этого вдруг подумал: а ведь какой же ценой в нашей стране многие обычные работники, вынужденные каждый день ходить куда-то в офис или в цех, чтобы заработать себе и семье на хлеб, вот уже более полугода ДЕРЖАТСЯ, не соглашаясь себя «проколоть»! По сути, эти МИЛЛИОНЫ людей, если называть вещи своими именами, совершают ежедневный подвиг. Подвиг человеческого достоинства. Честно говоря, я даже не представляю, чего им это стоит.

На них ведь давят не по-детски. Капает на мозги начальство, вызывают на «беседы», постоянно грозят понизить, уволить, совестят, грозят, дискриминируют, не дают премий и повышений… Это в плюс к непрерывной долбежке, утром и вечером, через каждый утюг, каждый телеканал, навязчивую «наглядную агитацию», когда тебе весь рабочий день, и до него, и после непрерывно орут в ухо – привейся, привейся, привейся!

Как люди ПОЛГОДА могут существовать в таком аду?! Нисколько не осуждаю ни Колю, ни Стаса – удивительно, что они еще довольно долго продержались. Но ведь все равно многие держатся и до сих пор! Думаю, это та самая черта национального характера, которая в другой ситуации обеспечивала ту самую, удивлявшую даже немцев стойкость и упорство русского солдата в обороне. Причем – даже в окружении, даже тогда, когда вроде бы ситуация полностью безнадежна и помощи ждать неоткуда. Все равно – люди стояли. Насмерть.

Все ж это, думаю, одна из основных причин, почему ушлые французы и те же немцы уже все прокололись на 70 с лишним процентов – сдались. Многие – даже без единого выстрела, «больно надо». Среди же россиян до сих пор (!!) – более половины держатся. Хотя нас уже грозятся чуть ли не убивать за наше упорство.

Конечно, нынешний культ ВОВ, который вовсю поддерживают чиновные ковидобесы, насквозь фальшив. Но если б кто-то снял слой дебильного глянца и вгляделся в то, чем была ВОВ на самом деле – он бы чуть лучше понял, с каким народом имеет дело, и, может, нашел бы нелепой и опасной всю затею с «принудительной вакцинацией в России».

У нас тут не Франция.