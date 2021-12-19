На станции “Академик Вернадский” зафиксировали рекорный за 20 лет уровень снега

Уровень снега составляет 2,75 м. Это наибольшее значение за последние 20 лет. Предыдущий рекорд был в 2016 и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.

Такие осадки удивили специалистов, поскольку сейчас в Антарктиде метеорологическое лето.

“На нашем острове и теперь снег. И это притом, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвиненки не пострадали”, – отмечают полярники.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1806273886249147

Контекст:

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

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