В Украине из-за эпидемии резко выросло число листов нетрудоспособности – Шмыгаль

“Правительство на этой неделе выделило 1,75 млрд грн Фонду социального страхования на выплаты больничных. В связи с пандемией наблюдался резкий рост листов нетрудоспособности. Поэтому Правительство выделило дополнительные средства, чтобы ФССУ выплатил помощь всем нуждающимся”, – написал он.

По словам главы правительства, расчеты показывают, что такая сумма “позволит осуществить выплаты для 330 тыс. застрахованных лиц”.

“После поступления на счет Фонда указанные средства будут оперативно направлены на выплаты пособий”, – пообещал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/480164070217468

Контекст:

С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно будет получить их в бумажном виде.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

Минздрав сообщал 15 ноября в Facebook, что в Украине учреждения здравоохранения сформировали более 3,7 млн выводов о временной нетрудоспособности, на их основе сгенерировано более 2,6 млн электронных больничных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всеминая организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 19 декабря в Украине подтвердили более 3,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 93 105 пациентов с COVID-19, выздоровели более 3,3 млн человек.

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