 

“Как дива”, “Красавица”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе

19.12.2021, 17:56, Новости дня
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“Волшебный и долгожданный день – День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания”, – подписала она публикацию, а также пожелала подписчикам “благоденствия и удачи, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми”.

“Красавица”, – прокомментировал pashachernienko.

“Как дива”, – отметил 8339_danil.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”. Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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