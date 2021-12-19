Киеву предрекли поражение в «тайной войне» с Москвой

Политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics отметил, что Украина рискует остаться без поддержки НАТО, устраивая провокации в адрес России.

«НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев все чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными», – цитирует его РИА «Новости».

По его мнению, Украина остается лишь инструментом в руках Североатлантического альянса, но власти этой страны не осознали этого, так как Запад дарит им ощущение безопасности и толкает на все более активные действия в «тайной войне».

«Провокация – это слово, которым можно описать историю Украины с 2014 года по настоящее время», – отметил автор статьи.

Ранее читатели Washington Post осудили издание за критический тон, в котором газета описала российские проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности.