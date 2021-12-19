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19.12.2021, 17:49, Новости дня
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Нагревание пласта произошло на шахте им. Рубана в Кузбассе, горняки выходят на поверхность, сообщили в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК).

«Произошло нагревание пласта (в шахте), задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность», – цитирует пресс-службу РИА «Новости».

Он не уточнил, сколько на данный момент горняков находятся под землей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» на Кузбасе под землей взорвался метан. В шахте находились 285 человек. Вместе с сотрудниками МЧС погибшими считаются 51 человек. 

15 декабря суд арестовал собственника шахты «Листвяжная».



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