В Москве откроют первый в России памятник QR-коду

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19.12.2021, 17:31, Разное
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В Москве подвели итоги всероссийского конкурса на лучший арт-объект, посвящённый борьбе с коронавирусной инфекцией. Победителем признан проект 20-метрового памятника QR-коду столичного архитектора Зураба Церетели.

«Мы рады, что поучаствовать в конкурсе, организованном совместными усилиями Минстроя, Минздрава и правительства Москвы изъявили более 500 человек. Ещё отраднее тот факт, что победителем стал вечно молодой Зураб Константинович Церетели, почётный житель города. Я заверяю, что приложу все свои усилия, чтобы у него не возникало трудностей в реализации этого грандиозного проекта», – заявил в ходе торжественной церемонии мэр столицы Сергей Собянин.

Предположительно скульптурная композиция будет сделана из гранита. По словам градоначальника, она займёт достойное место в одной из популярных общественных пространств Москвы. На реализацию проекта из муниципального бюджета выделят 1 млрд рублей, ещё 500 млн составят частные инвестиции.

Как победитель конкурса Церетели получит денежное вознаграждение – 3 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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