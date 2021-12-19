 

Богдан: Даже в сегодняшнем Кабмине есть люди, перед которыми я снимаю шляпу – молодцы. Но те, кто ушли, спасли себе имидж. Сейчас это – братская могила

19.12.2021, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону высказал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, отвечая на вопрос о том, есть ли такие, чей уход он считает утраченным для Украины шансом. 

“Там очень много ярких персонажей. Не нравится [экс-глава правительства Алексей] Гончарук, но он очень хороший парень: честный, умный, открытый, со светлыми идеями. [Бывший генеральный прокурор] Руслан Рябошапка, много министров. Много министров, с которыми я не работал, которые пришли после меня. Сейчас перечислять… В сегодняшнем Кабмине есть люди, которые на удивление – я снимаю шляпу – молодцы. Но те, что ушли, – они спасли себе какой-то имидж. Будущее спасли, да. А те, кто сейчас возле них, – это уже какая-то братская могила”, – сказал Богдан. 

Он также сказал, что считает свою отставку, увольнение Рябошапки и отставку правительства Гончарука на 50% – заслугой бизнесмена Игоря Коломойского. 

“Меня уволили 11 февраля [2020 года], а Кабмин – 5-го, 6-го или 9 марта. 9 марта. Это Игорь Валерьевич – он мотал ему [президенту Украины Владимиру Зеленскому] нервы, делал истерики. И была договоренность, что “хорошо, давай всех уволим и назначим новых”, – сказал Богдан.  

“Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. “Выполняй”. А как он будет их выполнять? Это харакири”. Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Менее чем через месяц после отставки Богдана, 4 марте 2020 года Верховная Рада отправила в отставку Гончарука и его правительство, а на следующий день приняла постановление о недоверии Рябошапке, после чего тот был уволен. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / В Украине за сутки от COVID-19 умерло более 200 человек

02.09 / RMF24 – президент Польши введёт режим ЧП в приграничных с Белоруссией регионах

03.01 / В большинстве областей ожидается туман – Укргидрометцентр

08.12 / Цимбалюк: По десятибалльной “шкале Геббельса” российская пропаганда работает на 15 баллов

17.10 / Президент Союза адвокатов о деле Труханова: Уголовный процессуальный кодекс превращают в “филькину грамоту”, а залог – в фарс

16.11 / Муж Венедиктовой уволился из киберполиции, получил 774 тыс. грн и восстановился на работе – расследование

30.08 / ИГИЛ взял на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула

20.08 / «Невежество, отрицание и неосведомлённость» — Грета Тунберг обвинила мировое сообщество в потере времени для спасения климата

26.04 / Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за гибели подлодки

01.11 / В КГГА напомнили, что в Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика