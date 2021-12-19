Не дорого-богато, а элегантно и со вкусом: советы профи по выбору качественных джинсов и правилам их ношения зимой

Джинсы вот уже несколько сезонов кряду считаются неотъемлемой частью дамского гардероба. Даже поклонницы элегантного стиля имеют в своем платяном шкафу изделия из денима. С ними можно выстраивать безупречные прогулочные образы для любого времени года.

Советы по выбору качественного изделия

Редактор модного издания Harper’s Bazaar советует не экономить на джинсах. Высокий процент синтетики, пластиковая фурнитура, простое плетение ткани, перекошенные швы и болтающиеся нитки – все это значительно дешевит образ и портит о вас впечатление.

Если вы заказываете джинсы в онлайн-магазине, внимательно читайте отзывы и обращайте внимание на фотографии покупателей. Помните, что низкая цена никогда не являлась признаком качества – ориентируйтесь на товары среднего ценового сегмента. Делайте заказы только у проверенного поставщика, но лучше покупайте джинсы в обычном магазине одежды.

Там всегда есть возможность пощупать товар, осмотреть его со всех сторон и выбрать идеально сидящее по фигуре изделие. Первым делом проверьте фурнитуру и швы. Кнопки не должны болтаться, а молния не должна содержать пластмассовых элементов. Иначе совсем скоро вам придется отдавать новые джинсы в ремонт.

Если что-то в изделии настораживает, лучше отказаться от покупки вовсе. Сомнения могут вызвать кривые строчки, небрежно торчащие нитки или необработанные с внутренней стороны швы. Далее обращайте внимание на состав денима. Содержание хлопка в нем не должно быть менее 95 %.

Ну и конечно же, следует обратить внимание на плетение нитей. “Елочка” свидетельствует о качестве изделия, а вот диагональное плетение или “квадрат” – об его отсутствии. На изнаночной стороне должны быть хорошо видны белые нити. Это непременное условие качественного денима.

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Какой фасон актуален

На протяжении последних двух сезонов наиболее актуальным фасоном джинсов остаются трубы (расклешенные от бедра), джинсы-мом, а также прямой крой. Последние относятся к универсальным моделям, которые идеально вписываются в базовый гардероб и сочетаются с любой одеждой. Последним писком моды считаются расклешенные джинсы с разрезами в нижней части. Такие изделия зрительно удлиняют ноги и выглядят весьма необычно.

И хотя в моде в последнее время цветные и белые джинсы, для создания стильного и респектабельного образа эксперт советует обратить внимание на классику. Выбирайте модели голубого, темно-синего, черного, а также насыщенного серого оттенков.

Если вы проигнорируете дополнительные украшения в виде камней, аппликаций, необработанных краев или прорезей, это значительно увеличит ваши шансы на создание респектабельного образа. Помните, что яркие цвета, лохмотья и дополнительный декор значительно удешевляют образ. Это тот самый случай, когда лучшее является врагом хорошего.

С чем сочетать

В холодное время года джинсы из плотного денима лучше всего носить со свитерами, джемперами и водолазками. На ноги надевайте ботинки на грубой подошве, а в качестве верхнего слоя – дубленки-авиаторы, пуховики оверсайз или классическое пальто.

Кстати, джинсы прямого кроя без декора можно носить даже в офис. Просто сочетайте их с белой рубашкой (водолазкой) и блейзером. Это позволит сделать формальный образ более расслабленным и современным. Также хорошими компаньонами для джинсов станут укороченный кардиган и нарядная блуза.