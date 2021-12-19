Американцев обвинили в безрассудном отношении к возможной войне с Россией

Заместитель главреда журнал The Week Бонни Кристиан опубликовал статью, в которой утверждает, что американцы не чувствовали «ужасов войны» со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с Россией.

Автор ссылается на американского ученого и писателя Фредди де Бура, который отметил огромное количество пользователей Сети, грезящих войной. «Мы дошли до точки, когда многие смотрят на войну с Россией беззаботно и даже развязно <…> мейнстрим с поразительным пылом призывает нас быть сильными и напористыми», – цитирует его РИА «Новости».

По словам автора, воинственные взгляды молодежи были во многом сформированы благодаря однополярному миру, сформировавшемуся после холодной войны, а также достижениям в области медицины и «гибкой» армии.

Писатель заключил, что в нынешних реалиях страна, «забывшая ужасы войны», может быть втянута в конфликт, отвечающий интересам только лидеров сверхдержав.

Ранее профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada заявил, что действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне.