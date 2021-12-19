 

Pfizer заявила, что две дозы ее COVID-вакцины для детей до пяти лет недостаточно эффективны

19.12.2021, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По сравнению с группой от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе”, – говорится в заявлении.

Компания тестировала применение для детей младше пяти лет дозы в три микрограмма – 10-ю часть дозы для взрослых.

Теперь ученые будут исследовать эффективность третьей дозы в три микрограмма для детей от шести месяцев до пяти лет. В случае успешных испытаний компания планирует подать заявку на разрешение экстренного применения препарата для детей этой возрастной группы в первой половине 2022 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мае в США разрешили использование вакцины от Pfizer/BioNTech для подростков 12–15 лет, в октябре – для детей 5–11 лет. Также прививать этим препаратом детей от пяти лет разрешили Канада и Израиль.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Детям от 12 до 18 лет делают прививки препаратом от Pfizer/BioNTech.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Скрипаль чувствует себя хорошо, но нуждается в постоянной помощи медиков

14.07 / В Закарпатье к приему больных с COVID-19 привлечены четыре дополнительные больницы

10.09 / Путин указал на выгоду от долгосрочных контрактов с Россией на поставку газа

04.08 / “Сомнительная искренность”, “Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь”. Бывшие солистки “НеАнгелов” показали “обнимашки”

25.06 / Стерненко заявил, что СБУ завершила досудебное расследование по делу о нападении на него

14.12 / Стало известно место церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже

20.10 / “Реал” отомстил “Шахтеру”. Вице-чемпион Украины разгромно проиграл в Киеве в Лиге чемпионов

24.10 / Кушнирук: Правительству и президенту рано или поздно придется отвечать за непрофессионализм НКРЭКУ

21.11 / “Прощание с прошлым”. Бывшая жена Dzidzio в его день рождения побывала в их квартире

25.06 / Дерматолог объяснила опасность высокого УФ-индекса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика