Pfizer заявила, что две дозы ее COVID-вакцины для детей до пяти лет недостаточно эффективны

“По сравнению с группой от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе”, – говорится в заявлении.

Компания тестировала применение для детей младше пяти лет дозы в три микрограмма – 10-ю часть дозы для взрослых.

Теперь ученые будут исследовать эффективность третьей дозы в три микрограмма для детей от шести месяцев до пяти лет. В случае успешных испытаний компания планирует подать заявку на разрешение экстренного применения препарата для детей этой возрастной группы в первой половине 2022 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мае в США разрешили использование вакцины от Pfizer/BioNTech для подростков 12–15 лет, в октябре – для детей 5–11 лет. Также прививать этим препаратом детей от пяти лет разрешили Канада и Израиль.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Детям от 12 до 18 лет делают прививки препаратом от Pfizer/BioNTech.

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