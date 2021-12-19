 

В Литве заявили о готовности отправить на Украину летальное оружие

19.12.2021, 16:20, Новости дня
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Литва готова поддержать Украину всеми средствами, в числе которых передача летального оружия, сообщил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине», – сказал министр в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT (Литовское радио и телевидение), информирует РИА «Новости».

Министр обороны не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине.

Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявил, что западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог.

Напомним, что главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.

В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.



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