 

В Домбае остались без света 96 гостиниц и 25 жилых домов

19.12.2021, 16:20, Новости дня
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В Домбае в Карачаево-Черкесии без света из-за падения дерева на линию электропередачи остались почти 100 гостиниц и более 25 жилых домов, сообщили в экстренных службах.

«Карачаево-Черкесская Республика, населенный пункт Домбай, в результате порыва на ВЛ-110 кВ (падение дерева) произошло нарушение энергоснабжения 96 гостиниц горнолыжного курорта и 26 жилых домов с общим населением более 3100 человек, канатная дорога работает на спуск», – передает РИА «Новости» сообщение.

Уточняется, что в данный момент производятся аварийно-спасательные работы.

Напомним, что в трех районах Новгородской области без электроснабжения остаются более 700 человек из-за снегопада.



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