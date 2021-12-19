В Домбае остались без света 96 гостиниц и 25 жилых домов

В Домбае в Карачаево-Черкесии без света из-за падения дерева на линию электропередачи остались почти 100 гостиниц и более 25 жилых домов, сообщили в экстренных службах.

«Карачаево-Черкесская Республика, населенный пункт Домбай, в результате порыва на ВЛ-110 кВ (падение дерева) произошло нарушение энергоснабжения 96 гостиниц горнолыжного курорта и 26 жилых домов с общим населением более 3100 человек, канатная дорога работает на спуск», – передает РИА «Новости» сообщение.

Уточняется, что в данный момент производятся аварийно-спасательные работы.

Напомним, что в трех районах Новгородской области без электроснабжения остаются более 700 человек из-за снегопада.